السويداء تفتح النار دبلوماسيًا.. مبعوث ترامب: يجب محاسبة حكومة الشرع



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، الإثنين، أعرب المبعوث الأميركي الخاص توم باراك عن قلق بلاده من تطورات الأوضاع في محافظة السويداء جنوب سوريا، مؤكدًا ضرورة محاسبة الحكومة السورية على خلفية الاشتباكات الأخيرة.

وقال باراك إن الولايات المتحدة "تتفاعل مع تطورات السويداء بقلق وألم وتعاطف ومساعدة"، مضيفًا: "يجب محاسبة الحكومة السورية على ما يحدث".

وأشار المبعوث الأميركي إلى أهمية التنسيق بين سوريا ودول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، لاحتواء التوترات ومنع تفاقم الصراع. ووفق ما نقلته سكاي نيوز عربية، شدد باراك على أن واشنطن لا تعتزم فرض عقوبات على لبنان رغم استمرار الغارات الإسرائيلية، معتبرًا أن لبنان يشكل جزءًا من الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أوضح باراك أن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة اللبنانيين في التوصل إلى حلول سلمية، إلا أن القرار النهائي يعود للحكومة اللبنانية. وأعاد التأكيد على موقف بلاده من "حزب الله"، واصفًا إياه بأنه "منظمة إرهابية"، وقال إن بلاده لن تتحاور معه.

وفي ما يخص فشل تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، أشار باراك إلى أن الولايات المتحدة تحاول معالجة أسبابه، لكنه أوضح أن بلاده لا تستطيع إجبار إسرائيل على اتخاذ إجراءات بعينها، وإنما تكتفي بمحاولة التأثير عليها.