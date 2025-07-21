شكرا لقرائتكم خبر عن "شارك وخليك إيجابي".. حملة للتوعية بأهمية المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إطلاق حملة توعية جماهيرية تحت عنوان "شارك وخليك إيجابي"، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الدستوري، وتشجيع المواطنين، لاسيما الشباب، على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب والمشاركة الإيجابية في صياغة مستقبل الوطن.

وأكدت التنسيقية أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل هي واجب وطني يعكس وعي المواطن ويعزز من استقرار الدولة ومؤسساتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

ومن المقرر أن تشمل الحملة مجموعة من الفعاليات التوعوية بالإضافة إلى محتوى رقمي مبسط على منصات التواصل الاجتماعي، يُسلط الضوء على مهام مجلس الشيوخ وأثره في الحياة التشريعية والسياسية.

ودعت التنسيقية كافة فئات المجتمع للمشاركة الفاعلة، تحت شعار: "شارك وخليك إيجابي.. صوتك بيفرق".