شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو القائمة الوطنية بدمياط يطلقون حملة توعية بالمشاركة فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط حملة مكبرة لتوعية المواطنين حول أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي استهدفت مركز ومدينة كفر البطيخ بمشاركة علي كيوان مرشح القائمة الوطنية لمجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، والمهندس وليد التمامي مرشح تحالف الاحزاب المصرية على مقعد الفردي لمجلس الشيوخ القادم.

تضمنت حملات مرشحي القائمة الوطنية داخل دمياط، تقديم ندوات توعوية للمواطنين حول أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وكذلك ضرورة التواجد أمام صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم من أجل مشاركة أكثر إيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

كما نظمت أمانة مركز كفر البطيخ أيضا حملات طرق أبواب استهدفت عددا من منازل المدينة، بهدف نشر الوعي اللازم بين المواطنين حول أهمية المشاركة في الانتخابات.

ومن جانبه، أكد احمد سليم امين مركز كفر البطيخ لحزب مستقبل وطن، أن هناك خطة عمل شاملة تهدف إلي حث المواطنين حول أهمية المشاركة الفعالة بالانتخابات، مشيرا إلي أن مرشحي القائمة الوطنية يضعون نصب أعينهم علي تحقيق هذا الهدف.

وأوضح "سليم" أن هناك تفاعلا إيجابي من قبل المواطنين مع تلك الحملات، مؤكدا ان الحنيه يعمل وفق خطة واضحة هدفها الأساسي حث الأهالي على أهمية المشاركة بالانتخابات والقيام بالتصويت في استحقاق مجلس الشيوخ القادم.

وأضاف، أن مدينة كفر البطيخ تعد أحدي المراكز الانتخابية الهامة داخل محافظة دمياط، مؤكدا أن هناك تكثيف لندوات التوعية وحملات طرق الأبواب لتعزيز المصارحة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحا أن هذا الأمر سيكون هدف الجميع خلال المرحلة المقبلة.