شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو حزب العدل يواصلون جولاتهم الانتخابية وسط تفاعل شعبي واسع والان مع تفاصيل الخبر

واصل مرشحو حزب العدل جولاتهم الميدانية في عدد من المحافظات، مؤكدين التزامهم بالتواصل المباشر مع المواطنين ونقل قضاياهم إلى قبة البرلمان، تحت شعار الحزب “الناس أولًا مش المصالح”.

ففي محافظة القاهرة، أجرى أحمد السيد، مساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية والمرشح على المقعد الفردي رقم ٣٧، رمز "الحصان"، جولة ميدانية موسعة في مسقط رأسه بمنطقة حدائق حلوان. انطلقت الجولة من محطة مترو حدائق حلوان مرورًا بشوارع حمودة وتتونجي ووصولًا إلى شارع جمال عبد الناصر، حيث التقى السيد بعدد من أصحاب الورش والعمال والمهنيين، كما تحاور مع طلبة ومدرسين ومواطنين من أبناء دائرته. وأكد التزامه برفع قضاياهم إلى مجلس الشيوخ ضمن رؤية تشريعية تعكس واقع الشارع المصري وتطلعاته.

وفي السياق ذاته، واصل الدكتور أحمد عنتر، أستاذ الأشعة التداخلية ومرشح حزب العدل عن محافظة القاهرة، جولاته ضمن حملة “طرق الأبواب”، حيث قام بزيارة ميدانية إلى شارع بورسعيد ومنطقة السيدة زينب، مؤكدًا خلال لقاءاته أهمية دعم قطاع الصحة وتطوير الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنه يسعى لنقل خبراته الأكاديمية إلى قبة البرلمان عبر أجندة تشريعية واضحة. ويحمل عنتر رمز “المشط”.

أما في محافظة الأقصر، فقد واصل محمد أبو الغيط، مرشح الحزب ورمز “الحصان رقم ٣”، جولاته الجماهيرية لليوم الثالث على التوالي، في إطار حملته الانتخابية تحت شعار “احنا مختلفين”. وشهدت جولته في قرية الدير تفاعلًا جماهيريًا لافتًا، حيث عبّر المواطنون عن دعمهم الكامل له، مؤكدين ثقتهم في قدرته على تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم. كما شملت الجولة زيارات لعدد من قرى ومراكز المحافظة، وسط تأييد واسع لمشروع حزب العدل في بناء برلمان يعبر عن نبض الناس.

وفي الإسكندرية، التقى الدكتور أشرف رجب، مرشح حزب العدل لمجلس الشيوخ، بعدد من أهالي عزبة محسن، ضمن جولة ميدانية نظمها تحت شعار “العدل بين الناس”. وشهدت الجولة لقاءات مع كبار العائلات وأهالي المنطقة، حيث دار النقاش حول أبرز التحديات المحلية، والدور الذي يأمل المواطنون أن يلعبه الحزب وممثلوه في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة حزب العدل لدعم مرشحيه على الأرض، تأكيدًا لنهجه في تقديم بدائل سياسية تعتمد على الشفافية والكفاءة، وتعبر بصدق عن صوت الطبقة المتوسطة وهموم الشارع المصري.



جولات حزب العدل



جولات حزب العدل



جولات حزب العدل



جولات حزب العدل



جولات حزب العدل



جولات حزب العدل



جولات حزب العدل