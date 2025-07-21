شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: اخترنا مرشحينا فى انتخابات الشيوخ وفقا لمعايير دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة عمليات الانتخابات بحزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة – رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ – عن التفاصيل الكاملة لمعايير اختيار مرشحي الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدة أن عملية الاختيار جاءت وفق معايير دقيقة تستهدف الدفع بنماذج مشرفة قادرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن قضاياهم تحت قبة المجلس.

وأوضحت غرفة العمليات في بيان رسمي صدر اليوم، أن اختيار المرشحين تم وفق معادلة دقيقة تجمع بين التنوع الجغرافي والمجتمعي، وضخ الخبرات التراكمية في مجالات الأمن والقانون والخدمة العامة، إلى جانب التأكيد على امتلاك المرشحين القدرة الحقيقية على التفاعل مع القضايا القومية والتشريعية المطروحة داخل مجلس الشيوخ.

وشدد الحزب على أن قائمة مرشحيه تضم شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والانضباط، لعبت أدوارًا بارزة في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وهو ما يؤهلهم لفهم دقيق وعميق للتشريعات المرتبطة بالأمن القومي والسلام الاجتماعي، باعتبارها من أهم الملفات التي يتناولها مجلس الشيوخ في إطار عمله.

وفي هذا الإطار، أعلنت غرفة العمليات عن الدفع بعدد من الكوادر الأمنية في تشكيلة الحزب الانتخابية، في مقدمتهم اللواء أحمد جوهر، المرشح على أحد المقاعد الفردية بمحافظة القاهرة، واللواء حاتم الخشت، المرشح على أحد المقاعد الفردية بمحافظة أسيوط، موضحة أن كلاهما من القيادات الأمنية التي أفنت سنوات طويلة في خدمة الوطن من مواقع المسؤولية، ولديهما خبرات واسعة في الجوانب الأمنية والإدارية تؤهلهما للإسهام الفعال في مناقشات المجلس، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بحماية الأمن الداخلي وتعزيز السلام الاجتماعي.

وأكد الحزب أن وجود هذه الكوادر الأمنية في صفوف مرشحيه يأتي اتساقًا مع رؤيته لمجلس الشيوخ باعتباره مظلة وطنية للحوار التشريعي المتخصص، ومؤسسة تشارك بفاعلية في صياغة الأطر القانونية والسياسية اللازمة لتحصين المجتمع المصري وتوفير بيئة داعمة للاستقرار الوطني.

وشدد حزب المؤتمر على أن الدفع بأعضاء يمتلكون خلفيات أمنية وقانونية يعزز من قدرة المجلس على تقديم رؤى مدروسة ومعالجات دقيقة للملفات التشريعية الحساسة، وهو ما يمثل إضافة حقيقية لدور مجلس الشيوخ في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ أركان الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما واصلت غرفة عمليات حزب المؤتمر لشؤون انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القاهرة ترتيباتها مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية، وسط تأكيد على التزامها بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات التي أقرتها طوال فترة الدعاية، وحرصها على سير العملية الانتخابية وفق القانون دون أية تجاوزات.

وأكد المهندس هيثم أمان الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم رئيس غرفة عمليات القاهرة، دعم الحزب الكامل لمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ، سواء على مستوى الجمهورية أو محافظة القاهرة، في ضوء المنافسة المشهودة في العملية الانتخابية.

وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن الحزب يُوفر كل آليات الدعم والمساندة للمرشحين قبل فترة الدعاية الانتخابية وخلالها منذ انطلاقتها يوم الجمعة الماضية.

ولفت إلى أن الغرفة عقدت خلال الساعات الماضية لقاءات موسعة مع المرشحين، وتم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة الحملة الانتخابية، وأخرى لتقديم رؤى الحزب للمواطنين عبر المرشحين في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى لجان مكلفة بالترتيبات الخاصة بأيام الاقتراع والتنسيق للمراكز الانتخابية والتواصل الإعلامي.

وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم المرشحين وضمان وضوح الرؤية أمام المواطن لاختيار الأصلح.

واختتم حديثه بالتأكيد على التنسيق مع المرشحين بشأن الجولات المقررة بمختلف مناطق محافظة القاهرة حتى نهاية شهر يوليو، الموعد المحدد لانتهاء الدعاية الانتخابية.

وأشار إلى حرص حزب المؤتمر على لقاء جميع المواطنين بمحافظة القاهرة لإيضاح رؤيته، مؤكدًا ثقة الحزب بحكمة المواطن وخياراته.