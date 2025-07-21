شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين: مهلة أخيرة لسداد وتحويل مقدم حجز وحدات "حدائق النصر" والان مع تفاصيل الخبر

تُعلن نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، عن منح مهلة أخيرة للزملاء الحاجزين بمشروع "حدائق النصر" في مدينة حدائق أكتوبر، وذلك لسداد مقدم حجز الوحدات.

تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 30يوليو 2025م، هو الموعد النهائي لسداد مقدم الحجز وتحويله إلى شركة "مدينة مصر للإسكان والتعمير".

كما تم الاتفاق مع إدارة الشركة على تخصيص يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع في الفترة من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا، لمعاينة الوحدات، وذلك للزملاء الراغبين في الاطلاع عليها قبل استكمال إجراءات الحجز.

ويتواجد ممثل للنقابة بمقر المشروع للتعامل مع الزملاء وتسهيل إجراءات المعاينة.