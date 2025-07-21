شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: ستظل إنجازا وطنياً خالداً والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال رئيس المجلس إن ثورة 23 يوليو كانت ستظل إنجازًا وطنيًا أعاد لمصر حريتها وكرامتها وعزتها، بتحرير أرضها من نير الاستعمار الذي ظل جاسمًا عليها عقود طويلة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية تقدير وإعزاز لفخامتكم وبعد،

بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أرفع إلى فخامتكم أطيب التهانى القلبية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة التى قادها أحرار الوطن بمساندة كل الشعب، فكانت وستظل إنجازًا وطنيًا أعاد لمصر حريتها وكرامتها وعزتها، بتحرير أرضها من نير الاستعمار الذي ظل جاسمًا عليها عقود طويلة.

وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الوطنية الغالية على قلب كل مصري، لندعو المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى وطننا الغالى بكل الخير والأمان، واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التى بدأتموها، حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير.



