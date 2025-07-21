مومباي تشهد هطول أمطار غزيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت مدينة مومباي بالهند، صباح اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت في شلل حركة المرور في عدد من المناطق الحيوية بها. وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن محطة سانتاكروز للأرصاد الجوية في مومباي سجلت هطول أمطار بلغ منسوبها 114.6 مللم خلال الـ 24 ساعة حتى صباح اليوم بالتوقيت المحلي، في أول حالة هطول للأمطار يتجاوز منسوبها 100 مللم تشهدها المدينة هذا الشهر، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا.

وفي المقابل، سجلت منطقة كولابا بالمدينة هطول أمطار بلغ منسوبها 11.2 مللم فقط. وعاني الركاب من وطأة الأمطار الغزيرة، خاصة خلال ساعة الذروة الصباحية. واضطرت السلطات إلى إغلاق نفق أندهيري بسبب تراكم المياه، مما أدى إلى مزيد من الازدحام المروري في المنطقة. ووفقا لمسؤولي إدارة الأرصاد الجوية الهندية، فإن هطول الأمطار مرتبط بوجود منخفض جوي فوق خليج البنغال، مما أدى إلى زيادة نشاط الأمطار على طول الحزام الساحلي لولاية مهاراشترا، بما في ذلك مومباي والمناطق المجاورة.