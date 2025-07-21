اشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى الى ان "ليس منَّا من هو أكثرُ غيرةً من الآخر عندما يتعلّق الأمرُ ب​الكرامة والوجود​، ونحن ورئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط لا نَكِلُّ عن المتابعة والعمل، وهو القائد الواسع المدى والبعيد الرؤيا والأجدرُ والأقدرُ على التواصل والضغط حيث يجب، نخاطب العالم ونتابع الموضوع، تحت سقف التفاهم العام في المجلس المذهبي".

كانت هذه تفاصيل خبر ابي المنى: جنبلاط هو القائد الواسع المدى والبعيد الرؤيا والأجدرُ على التواصل والضغط حيث يجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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