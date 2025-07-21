حبيب أطلع بري على الاتصالات لتأمين المزيد من قروض مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، برفقة مفوّض الحكومة لدى مجلس إدارة المصرف علي سماحة.

عرض حبيب لبرّي قرار الحكومة رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً ، بحسب بيان، أن "مصرف الإسكان لا يفرّق بين لبناني وآخر أو بين منطقة وأخرى، بل يقدّم القروض لجميع مَن تتأمّن فيهم الشروط المطلوبة، لشراء او بناء او ترميم مسكن في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون".

كذلك أطلع حبيب برّي على زيارته الأخيرة لفرع مصرف الإسكان في الجنوب ولقاءاته الفاعليات الروحية هناك، وأبلغه بزيارته المرتقبة لكل الأراضي اللبنانية.

كما أطلعه على الاتصالات الجارية بواسطة رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة اللبنانية، مع السلطات الرسمية في قطر وأبو ظبي لتأمين المزيد من القروض، والأجواء الإيجابية التي ترشح عنها.

وأبدى برّي، كل الدعم للمشاريع التي يقوم بها مصرف الإسكان، ودعاه إلى إكمال هذه المسيرة الإنسانية لما فيها خير اللبنانيين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".