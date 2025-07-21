الصحة في غزة: تسجيل 18 وفاة بسبب المجاعة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع ​غزة​ "تسجيل 18 وفاة بسبب المجاعة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويوم أمس، حذرت وزارة الصحة أيضا من بلوغ المجاعة في قطاع غزة مستويات كارثية غير مسبوقة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ أكثر من 4 أشهر.

وشددت الوزارة في بيان رسمي على أن "منع دخول المساعدات تسبب بانهيار المنظومة الصحية ودفع الملايين نحو ال​جوع​ والموت البطيء".

واكدت أن "أكثر من 2 مليون مواطن يعانون من الجوع القاتل، في ظل استمرار الحرب منذ 21 شهرا، والتي وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية".