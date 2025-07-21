مقتل ثلاثة أشخاص وانقاذ أكثر من 500 آخرين بعد اشتعال حريق في عبّارة قبالة جزيرة إندونيسية

قتل ثلاثة أشخاص وأنقذ أكثر من 500 آخرين بعد اشتعال حريق في عبّارة قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية الأحد.
وأفادت وكالة الأمن البحري الإندونيسية الأحد بأن "النيران اشتعلت في العبارة "كيه إم برشلونة 5" قبالة سواحل جزيرة سولاويزي"، مضيفة أن "الحريق اندلع في مؤخر العبّارة أثناء توجهها إلى مانادو، عاصمة سولاويزي، وقد قفز بعض الركاب في البحر وهم يرتدون سترات نجاة".
وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل خمسة أشخاص في الحادثة، لكنها عدلت عدد القتلى لاحقا إلى ثلاثة.
وإندونيسيا أرخبيل شاسع مؤلّف من حوالى 17 ألف جزيرة تتكرر فيه الحوادث البحرية التي تعزى نسبة منها إلى التراخي في معايير السلامة.
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