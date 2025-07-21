افاد المكتب الإعلامي لمحافظة درعا عن "خروج أكثر من 300 شخص من العشائر الراغبين بالخروج من محافظة السويداء"، موضحا انه "سيتم تأمين العائلات في مراكز إيواء في المحافظة حتى هدوء الأوضاع في السويداء".
وكانت قد افادت وكالة "سانا"، نقلا عن قائد الأمن الداخلي بالسويداء، عن "اتفاق لإخراج المدنيين الراغبين في المغادرة إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم".
واكد اننا "ملتزمون بتأمين خروج الراغبين في المغادرة وسنوفر إمكانية الدخول للراغبين"، موضحا اننا "فرضنا طوقا أمنيا بمحيط السويداء لتأمينها وإيقاف الأعمال القتالية فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لمحافظة درعا: خروج أكثر من 300 شخص من العشائر الراغبين بالخروج من محافظة السويداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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