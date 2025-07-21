الخارجية الايرانية: سيتم غداً عقد اجتماع ثلاثي إيراني روسي صيني في طهران لمناقشة تفعيل آلية الزناد والنووي

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، أنه "سيتم غداً عقد اجتماع ثلاثي إيراني #روسي صيني في طهران على مستوى المديرين لمناقشة تفعيل آلية الزناد والنووي".

ولفتت الوزارة، الى أنه "إذا تم تنفيذ التهديد بتفعيل آلية الزناد لن يكون لأوروبا أي دور في عمليات التفاوض المستقبلية مع إيران"، مضيفةً "اللجوء إلى آلية الزناد أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى بلا معنى وغير مبرر وغير قانوني وغير أخلاقي".

وذكرت أنه "يبدو أنه لا يوجد عداء معلن بين الحكام الجدد في سوريا والنظام الصهيوني إلا أن الأخير يستغل كل فرصة لضرب مصالحه"، مشيرةً الى أننا "نأمل أن تدفع هذه التطورات دول المنطقة إلى تبني توجهات واقعية تجاه التطورات الإقليمية".

وقالت "لا شك في أن خطة النظام الصهيوني هي إضعاف دول المنطقة وتقسيمها إلى أجزاء ويستخدمون نفس القاعدة في سوريا"، معتبرةً أن "الصهاينة يحاولون فرض مصالحهم من خلال استغلال الوضع في سوريا".

وتابعت "أعلنا عن إجراء مفاوضات مع الأوروبيين لكن ليس لدينا خطط للتحدث مع الولايات المتحدة".