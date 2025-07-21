غوتيريش رحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 آذاروأكد دعم جهود السلام

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 آذار، معتبراً أنه خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام في البلاد.

وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم جهود السلام في الكونغو الديمقراطية، بالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء الإقليميين والدوليين، في سبيل إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.