غراهام: إذا كان مستوطنون إسرائيليون هم من حرق الكنيسة في الضفة فأريد معاقبتهم

أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن إدانته لحادثة إحراق كنيسة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الحادث، ومشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين. وقال غراهام إنه إذا ثبت أن مستوطنين إسرائيليين هم من نفذوا الاعتداء، فإنه يطالب بمعاقبتهم.

كما أشار إلى مقتل شاب أميركي من أصول فلسطينية أثناء زيارته لعائلته في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذا النوع من الحوادث يجب أن يتوقف.