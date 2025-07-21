الدفاع الجوي الروسي اسقط 74 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "منظومات ​الدفاع الجوي الروسي​ة المناوبة، أسقطت 74 طائرة دون طيار الليلة الماضية، بما في ذلك 15 طائرة كانت تتجه نحو موسكو".

واشارت الوزارة في بيان الى أن "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:20 بتوقيت موسكو في 20 تموز، حتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو في 21 يوليو من هذا العام، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 74 طائرة دون طيار من نوع الطائرات الأوكرانية".

وأضافت الوزارة أن "23 طائرة منها أسقطت فوق أراضي منطقة موسكو، بما في ذلك 15 طائرة كانت متجهة إلى موسكو، كما تم تدمير 14 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و12 فوق مقاطعة روستوف، و10 فوق مل من مقاطعتي بريانسك وكالوغا، وتم تحييد 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك".