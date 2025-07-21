الكرملين: بوتين بحث مع لاريجاني بالتصعيد في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني

أعلن المتحدّث باسم الرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين) ​دميتري بيسكوف​، أنّ "الرّئيس ​فلاديمير بوتين​ استقبل اليوم في الكرملين كبير مستشاري المرشد الإيراني ​علي لاريجاني​، الّذي نقل تقييم القيادة الإيرانيّة للتصعيد في الشّرق الأوسط والملف النّووي الإيراني". وأشار إلى أنّ "الجانب الرّوسي جدّد تأكيده على ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة، والتسوية السّياسيّة للقضايا المتعلّقة بالبرنامج النّووي". وكان وزير الخارجيّة الرّوسيّة سيرغي لافروف قد صرّح في وقت سابق، أنّ روسيا مستعدّة لتقديم المساعدة في مجال نقل الكميّات الزّائدة من اليورانيوم المخصّب إلى روسيا، لمعالجتها وإعادة استخدامها سلميًّا في إيران.

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