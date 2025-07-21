العثور على جثة مواطن من حبوش مقتولًا في ميس الجبل والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث

أفادت معلومات صحافية أنّه فُقد التواصل مع المواطن اللبناني "أ ش"، وهو من بلدة حبوش، ويعمل في شراء وجمع الخردة والحديد والمعادن في مدينة ميس الجبل ومحيطها، منذ نهار أمس.

وقد عُثر صباح اليوم على جثته مقتولًا بواسطة آلة حادة، على طريق عام مستشفى ميس الجبل الحكومي، من جهة وادي السلوقي. وعلى الفور حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، وفتحت تحقيقًا في الحادث بحضور عائلة المغدور.