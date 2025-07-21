"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال السامرية ومناطق مجاورة

أفادت "​أوجيرو​" عن أن "عطلا طرأ على سنترال السامرية، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، مشيرة الى أن "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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