زار وزير الصّحة العامّة ركان ناصر الدين مصنع "فارمالاين" في نهر ابراهيم، الحائز على شهادة "GMP" من وزارة الصّحة اللّبنانيّة ووزارات الصّحة في الخليج والمشرق العربي، إلى جانب شهادة "EU GMP" المعتمَدة من الاتحاد الأوروبي.
وخلال جولته في أقسام المصنع، اطّلع ناصر الدين على أحدث التقنيّات والتجهيزات المُعتمَدة في تصنيع الدواء، كما تفقّد المختبرات والقدرات الفنيّة لفريق العمل. وأثنى على "ما عاينه من مستوى تقني وإنتاجي ومعايير النّوعيّة المعتمَدة في مصنع فارمالاين".
كانت هذه تفاصيل خبر ناصر الدين تفقد مصنع "فارمالاين" واطلع على أحدث التقنيات المعتمدة في تصنيع الدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.