التليغراف: وزير الدفاع البريطاني سيعلن اليوم حملة مدتها 50 يوما لتسليح أوكرانيا

أفادت صحيفة "التليغراف" أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي سيعلن اليوم الإثنين عن إطلاق حملة تستمر 50 يوماً لتسليح أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية في مواجهة الحرب المستمرة مع روسيا.
وتأتي هذه الخطوة، في وقت تؤكد فيه بريطانيا التزامها بدعم أوكرانيا على المدى الطويل، لا سيما وسط تزايد الضغوط لتعزيز المساعدات العسكرية لكييف.
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