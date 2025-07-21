ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "مسيّرات إسرائيليّة تحلّق في هذه الأثناء وعلى علو منخفض جدًّا فوق محيط النبطية وكفررمان وأطراف حبوش وكفرجوز".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مسيّرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض جدًا فوق النبطية وكفررمان وحبوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.