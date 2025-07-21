الأباتي محفوظ: "درب مار شربل" سيحقق نجاحا هائلا والمساعدة على إنشائه تساهم بنمو المجتمع

أشار الرّئيس العام للرهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة ورئيس لجنة أصدقاء "درب مار شربل" الأباتي ​هادي محفوظ​، إلى أنّ "كل الحركة حول دير مار مارون في عنايا مؤثّرة جدًّا، لأنّ الدّير يحوي جثمان ​القديس شربل​، ولأنّ الأخير عاش في الدّير وفي المحبسة القريبة منه. كما أنّ النِّعم الّتي تأتي على الأرض بشفاعة القدّيس شربل وواسطته، تجعلنا نتعلّق به أكثر ونحبّه أكثر".

وأوضح في تصريح لقناة الـ"LBCI"، أنّ "لذلك جذب الدّير ملايين الزّوار، وأؤكّد أنّه لا يوجد أي ساعة من ساعات اللّيل في فصل الصّيف، لا يوجد خلالها أحد يصلّي في الدّير وباحته، وهذا أمر مؤثّر جدًّا"، لافتًا إلى "أنّني أعتقد أنّ "درب مار شربل" سيكون له نجاح هائل، والمرور بالقرى الجبليّة سيساعد الإنسان على اكتشاف أنّ هناك أكثر ممّا يراه في يوميّاته، وعلى التّعاطي مع الآخرين ومساعدتهم بطريقة أو بأخرى من خلال الإنماء". واعتبر أنّ "المساعدة على إنشاء هذا الدّرب، تؤكّد أنّنا ملتزمون اجتماعيًّا ونساهم في نمو المجتمع".