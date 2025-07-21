اعتصام شعبي في صيدا احتجاجًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة

نظّمت الهيئات العلمائيّة في ​صيدا​، والحركات الكشفيّة واللّجان المسجديّة والتجمّعات المؤسّساتيّة والهيئات الطبيّة والرّوابط الطلّابيّة ولجان الأحياء الصيداويّة، اعتصامًا شعبيًا في ساحة الشّهداء تحت شعار "لبّيكِ يا غزة"، احتجاجًا على "المجازر الإسرائيليّة المرتكبة بحق المدنيّين في قطاع غزة"، وقد تخلّلته حملة لجمع التبرّعات العاجلة دعمًا لأهالي غزّة.

أمّا في ​مخيم عين الحلوة​، فقد نظّم الحراك الفلسطيني المستقل وشباب المخيّم مسيرةً جماهيريّةً انطلقت من أمام مفرق الجميزة- الشارع التحتاني، وجابت أحياء المخيّم، تحت شعار: "لنكن معًا صوتًا واحدًا في وجه الظّلم، ولنؤكّد أنّ شعبنا لن ينكسر، وأنّ نضالنا من أجل الحرّيّة والكرامة مستمر"، وذلك "استنكارًا لسياسة الحصار والتّجويع والعدوان المتواصل الّذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي"، وتنديدًا بـ"المجازر والصّمت الدّولي المريب".