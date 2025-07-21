مكتب نتانياهو: يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد وسيمكث في المنزل لأيام

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتانياهو أنّ "بعد شعوره بوعكة صحيّة خلال اللّيل، خضع نتانياهو للفحص الطبّي في منزله من قِبَل رئيس قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم البروفيسور ألون هيرشكو".
وأوضح في بيان، أنّ "الفحوصات بيّنت أنّه يعاني من التهاب في الأمعاء، نتيجة تناول طعام فاسد"، مشيرةً إلى أنّ "بعد إجراء فحوصات إضافيّة، تم تقييم حالة رئيس الوزراء بأنّها جيّدة، وهو يتلقّى حاليًّا علاجًا طبيًّا عبر السوائل الوريديّة، بسبب التجفاف النّاجم عن المرض". ولفت إلى أنّ "وفقًا لتوصيات أطبّائه، سيبقى رئيس الوزراء في منزله للرّاحة خلال الأيّام الثّلاثة المقبلة، وسيدير شؤون الدذولة من هناك".
يُذكر أنّ في نهاية أيّار الماضي، أعلن مكتب نتانياهو أنّه خضع لإجراء تنظير القولون الرّوتيني في مستشفى "شعاري تسيديك" في مدينة القدس.
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