مسؤول بوزارة الطاقة السورية: انقطاع الكهرباء بالسويداء سببه القصف الإسرائيلي وأعمال التخريب

نفى مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطّاقة السّوريّة أحمد السليمان "ما يُشاع عبر بعض وسائل الإعلام المختلفة، عن قطع متعمّد للكهرباء والمياه عن محافظة ​السويداء​".

وأكّد في تصريح لـ"وكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "ما حدث من انقطاعات خلال السّاعات الماضية، يعود لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، أبرزها الاستهداف الإسرائيلي للبُنى التحتيّة في المحافظة، إضافةً إلى أعمال التخريب الّتي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون".

وأشار إلى أنّ "وزارة الطّاقة تتابع عن كثب الأوضاع في المحافظة، وقد باشرت بتجهيز فرقها الفنيّة للتدخّل الفوري ومعالجة الأعطال، وقد بدأت بالفعل بإصلاح أحد خطوط ​الكهرباء​ المتضرّرة، وخاصّةً بعد الاتفاق الّذي جرى بشأن وقف إطلاق النّار"، مشدّدًا على أنّ "الوزارة حريصة كل الحرص على تأمين أفضل الخدمات لأهلنا في السّويداء، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الشّبكات الكهربائيّة والمائيّة بأسرع وقت ممكن".