"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: نتانياهو يتعامل أحيانًا كطفل والقصف على سوريا فاجأ ترامب

أشار مسؤول أميركي، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، إلى أنّ "دولًا مثل تركيا والسعودية أرسلت رسائل غاضبة إلى إدارة الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن تصرّفات إسرائيل، كما قدّم عدد من المسؤولين الأميركيّين الرّفيعي المستوى شكواهم مباشرةً إلى ترامب ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​"، موضحًا أنّ "من بين هؤلاء المسؤولين المبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ توم باراك، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكلاهما من أصدقاء ترامب المقرّبين".

ولفت الموقع إلى أنّ "ترامب يمتنع حتّى الآن عن انتقاد نتانياهو علنًا، ومن غير الواضح ما إذا كان يشارك مستشاريه إحباطهم". ونقل عن المسؤول الأميركي قوله: "فوجئ الرّئيس والبيت الأبيض بالقصف في سوريا"، معتبرًا أنّ "نتانياهو يتعامل أحيانًا كطفل لا يتصرّف بشكل لائق، واصبعه خفيفة على الزّناد".