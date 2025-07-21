اسكتلندا تحث الحكومة البريطانية على التعاون لإنقاذ أطفال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

حثت اسكتلندا رئيس الوزراء البريطاني على التواصل معها من أجل إجلاء الأطفال المصابين في غزة وإنقاذهم من الموت.

وكتب الوزير الأول في اسكتلندا جون سويني إلى كير ستارمر في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إن «اسكتلندا مستعدة لاستقبال بعض من ألفي طفل في غزة أصيبوا بجروح جراء القصف الإسرائيلي للمنطقة، لتلقي العلاج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية».

لكن سويني قال إنه لم يتلق أي رد من ستارمر. وفي بيان لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، قال سويني: «إنه لأمر محزن للغاية أن الحكومة البريطانية رفضت حتى الآن الدخول في حوار بشأن الإجلاء الطبي للأطفال في غزة، الذين بدون رعاية طبية مناسبة، سيتركون ليموتوا».

وتابع «هذا هو الواقع الحقيقي للحياة في غزة تحت القصف والحصار الإسرائيلي». وأضاف «نظام الرعاية الصحية في غزة على وشك الانهيار التام، حيث يعمل الجراحون ليلاً ونهاراً تحت نيران المدفعية، مع إمدادات غير كافية وغالبا بدون كهرباء».

وقال «نعلم أن العديد من المستشفيات قد تم استهدافها وتدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي». وأضاف سويني أن «اسكتلندا مستعدة للقيام بما هو مطلوب لإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال».