روسيا: مستعدون للمضي نحو تسوية سلمية في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

عبر المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أمس، عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمضي قدماً نحو تسوية سلمية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو تريد تحقيق أهدافها من الحرب، وذلك غداة إعلان كييف إرسال عرض إلى موسكو لعقد جولة جديدة من المحادثات خلال أيام.

وقال بيسكوف للتلفزيون الرسمي في مقطع مصور: إن «العالم اعتاد الآن على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاسي في بعض الأحيان»، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن ترامب أكد أيضاً في تعليقاته أنه سيواصل البحث عن اتفاق للسلام.

وأضاف: «لقد تحدث الرئيس بوتين بشكل متكرر عن رغبته في الوصول بالتسوية الأوكرانية إلى خاتمة سلمية في أقرب وقت ممكن».

وقال بيسكوف لمراسل التلفزيون الحكومي، بافل زاروبين: «هذه عملية طويلة، وتتطلب جهداً، وهي ليست سهلة. أهم شيء بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة».

والأسبوع الماضي، تبنى الرئيس الأميركي موقفاً أشد صرامة تجاه روسيا، إذ تعهد بإرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن منظومات الدفاع الصاروخي «باتريوت» في إطار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف. وأعلن ترامب، خطة جديدة تقضي بقيام حلفاء أوروبيين بشراء معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات، بهدف نقلها لاحقاً إلى أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية.

كما هدد ترامب، الذي شدد لهجته ضد روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تفاقم الغارات الجوية على المدن الأوكرانية، بفرض عقوبات أشد على روسيا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، أمس الأول، أن كييف أرسلت عرضاً إلى موسكو لعقد جولة أخرى من محادثات السلام خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه يريد تسريع المفاوضات لوقف إطلاق النار.

وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات في إسطنبول خلال الأشهر الخمسة الماضية، واتفقتا على تبادل أسرى، لكنهما لم تحققا أي تقدم في إنهاء صراع مستمر منذ ما يقرب من 3 أعوام ونصف العام بدأ بالغزو الروسي في 2022.

أمنياً، نقلت وكالة الإعلام الروسية أمس، عن وزارة الدفاع قولها: إن القوات الروسية سيطرت على قرية «بيلا هورا» في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

بدوره، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس، أن قواته أسقطت 25 من أصل 57 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية.

وقال بيان: إن «القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 57 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق أوريل وكورسك وميليروفو وبريمورسكو أختارسك الروسية»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف البيان أن «القوات المعادية شنت هجمات استهدفت مدينة زابوريجيا، فضلاً عن مناطق دونيتسك وخاركيف وسومي ودنيبروبيتروفسك الواقعة على خط الجبهة».

وقال البيان إنه «تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين».