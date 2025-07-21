مصادر لـ"أكسيوس": الوسطاء ما زالوا ينتظرون رد "حماس" على أحدث مقترح لوقف النار بغزة

أشار مسؤولون أميركيّون وإسرائيليّون لموقع "أكسيوس" الأميركي، إلى أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل وقطر ومصر ما زالت تنتظر ردّ حركة "​حماس​" على أحدث مقترح لوقف إطلاق النّار في قطاع غزة، الّذي تم تقديمه الأسبوع الماضي".

ولفت الموقع إلى أنّ "مسؤولي "حماس" في الدوحة يميلون إلى دعم المقترح، لكن لم يصدر حتّى الآن أي ردّ واضح من قيادة الجناح العسكري في غزة. وبحسب مصدر مطّلع على التّفاصيل، فإنّ الوسطاء المصريّين والقطريّين يضغطون على "حماس" لتقديم رد".

وأوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ"أكسيوس"، أنّه "كانت هناك أوقات في الماضي لم يتمّ خلال التوصّل إلى اتفاق بسبب إسرائيل، لكن الوضع تغير الآن. الإسرائيليّون يبذلون قصارى جهدهم للتوصّل إلى اتفاق، وقادة "حماس" عنيدون"، معتبرًا أنّه "إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق هذه المرّة، فسيكون ذلك مسؤوليّة "حماس" بالكامل".