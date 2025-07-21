أبي المنى: أبناء السويداء لا يريدون الانفصال عن سوريا والتدخل الإسرائيلي فيها مرفوض

أشار شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز ​سامي أبي المنى​، إلى أنّ "أبناء محافظة ​السويداء​ السّوريّة لا يريدون الانفصال عن سوريا"، مؤكّدًا أنّ "التدخّل الإسرائيلي في السّويداء مرفوض".

ولفت في تصريح لقناة "العربيّة"، إلى أنّ "قرار حصر السّلاح اتُخذ، والأمر يحتاج لحوار"، معتبرًا أنّ "​لبنان​ قادم إلى استقرار مع الحكومة الجديدة".