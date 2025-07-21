"النشرة": تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي على علو مرتفع فوق مناطق البقاع

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، أنّه "يُسجَّل في هذه اللّحظات تحليقٌ للطّيران الاستطلاعي الإسرائيلي على علو مرتفع فوق مناطق البقاع، لا سيّما فوق السّلسلة الشرقية، من أجواء بلدة النبي شيت والخضر وصولًا إلى الهرمل".

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