الجيش: توقيف 63 سوريًا لتجولهم داخل لبنان بطريقة غير شرعية و7 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 19/7/2025، أوقفت وحدات من الجيش 37 شخصًا وفقًا لما يلي: توقيف 31 سوريًّا عند حاجز شدرا- عكار لتجوّلهم داخل الأراضي اللّبنانيّة بطريقة غير شرعيّة، وتوقيف المواطن (م. س.) و5 سوريّين عند حاجز تربل- طرابلس، لإقدام الأوّل على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضي اللّبنانيّة بطريقة غير شرعيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّةً من مديرية المخابرات أوقفت أيضًا في منطقة الميناء- طرابلس، المواطنَين (ف. ب.) و(م. ع.) والسوريَّين (م. ش.) و(ذ. ش.)، لقيامهم بأعمال تخريب لإحدى دور العبادة في المنطقة"، لافتةً إلى أنّ "كذلك أوقفت دوريّة أخرى من المديريّة في منطقة الهرمل- بعلبك المواطنَين (م. د.) و(ع. ب.) و27 سوريًّا، لإقدام الأوّل والثّاني على تهريبهم عبر الحدود، ولتجوّلهم داخل الأراضي اللّبنانيّة بطريقة غير شرعيّة". وأوضحت أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".