أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "مسيّرة إسرائيليّة حلّقت فوق ساحة بلدة ​الخيام​ على ارتفاع منخفض، وقامت برمي مناشير تحريضيّة ضدّ عنصر راحل في حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مسيّرة إسرائيلية حلّقت فوق ساحة الخيام ورمت مناشير تحريضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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