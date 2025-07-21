شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي يعلن دعمه للقائمة الوطنية: وحدة الصف ضرورة في ظل التحديات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل عادل، رئيس حزب الوعي، دعم الحزب الكامل لـ القائمة الوطنية من أجل مصر"، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار قضية وطنية أوسع تتجاوز أي مصالح حزبية ضيقة.

وأشار عادل، إلى أن مقره كان ولا يزال ملتقى لمختلف أطياف الحياة السياسية المصرية، من أحزاب وسياسيين ونواب وبرلمانيين وأكاديميين ونقابيين، لمناقشة القضايا الوطنية وتقديم رؤى متوازنة ومدروسة.

وأوضح عادل، أن دعم الحزب للقائمة الوطنية ينبع من إيمانه بضرورة وحدة الصف في ظل التحديات التي تواجه مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مثل "المعارك والصواريخ والإرهاب".

وتابعر:" وبالرغم من أن حزب الوعي قد لا يكون راضيًا تمامًا عن بعض جوانب القائمة، إلا أنه يراها ضرورية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مصالح البلاد.

وأكد على استمراره في العمل الميداني والسياسي، من خلال تنظيم ندوات وحملات توعية في المحافظات لدعم المرشحين والتعريف ببرنامجهم السياسي.

وفي سياق متصل، لفت الحزب إلى وجود "خلل" في العملية الانتخابية الحالية، متمثلًا في تزايد أعداد المرشحين المتنافسين على المقعد الواحد بشكل غير مسبوق، مما يشير إلى وجود تحديات في المشهد السياسي.

ودعا رئيس حزب الوعي إلى تدارك هذا الخلل في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بما في ذلك انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن "الوقت وقت مشاركة وليس مغالبة" لضمان مستقبل أفضل لمصر.



الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعى



جانب من لقاء قيادات حزب الوعى



كلمة الدكتور باسل عادل



مؤتمر حزب الوعى (2)