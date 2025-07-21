مصدر مسؤول: هذا ما حدث لغريق سمنود

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كشف مصدر مسؤول في محافظة الغربية عن تفاصيل جديدة حول حادث غرق شاب في نيل سمنود، موضحةً أن الحادث نجم عن انقلاب مركب صغير كان يستقله رفقة ثلاثة من أصدقائه.

وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ثلاثة منهم، بينما لا يزال البحث جاريًا عن الشاب المفقود.

وأكد المصدر أن الشاب المفقود يُدعى هاني هيثم جودة الصعيدي (18 عامًا)، وهو من إحدى قرى محافظة الدقهلية، وكان في نزهة نيلية مع أصدقائه وقت وقوع الحادث أمام حديقة الطفل بمدينة سمنود.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري، مدعومة بفرق من الغطاسين، عمليات تمشيط واسعة في محيط موقع الحادث أملًا في العثور على جثمان الشاب. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب انقلاب المركب وملابساته.