وزير خارجية مصر: نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إليها

أشاد وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي، خلال لقائه وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيّة ريم العبلي رادوفان، بـ"العلاقات الثنائيّة المتميّزة بين مصر وألمانيا، وبالدّور البنّاء الّذي تضطلع به ألمانيا فى دعم مشاريع التّنمية فى مصر".
وأعرب عن التطلّع إلى "تعزيز الشّراكة الاستراتيجيّة مع ألمانيا في مجالات الطّاقة، والهجرة المنظّمة وانتقال العمالة، إدارة الموارد المائيّة، التدريب المهني، والتعاون في أفريقيا، فضلًا عن دعم التعاون في المجالات الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة الّذي يحمل فرصًا واعدة"، داعيًا الشّركات الألمانيّة إلى "ضخّ مزيد من الاستثمارات فى مصر فى القطاعات المختلفة".
وأطلع عبد العاطي الوزيرة الألمانيّة على آخر مستجدّات مفاوضات وقف إطلاق النّار في قطاع غزة، مشيرًا إلى "الجهود الحثيثة الّتي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأميركيّة في التوصّل للاتفاق". وأكّد "ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانيّة الإغاثيّة إلى القطاع بدون عوائق"، مشدّدًا على "أهميّة توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة وفقًا لحل الدّولتين".
واستعرض "الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار، فور الإعلان عن التوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النّار وفقًا للخطّة العربيّة الإسلاميّة، مع بقاء الشّعب الفلسطيني على أرضه".
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