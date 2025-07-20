قوى الأمن عممت صورة موقوف لإقدامه على عمليات نشل وسلب وسرقة في بيروت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-07-19، أوقفت دوريّة من مكتب معلومات ​بيروت​ الثّانية المدعو: "ع. و." (مواليد عام 1983، لبناني)، للاشتباه به بالسّرقة، ووجود معلومات تثبت ذلك".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وإقدامه على عدّة عمليّات نشل وسلب وسرقة في عدّة مناطق في بيروت"، مشيرةً إلى أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مفرزة بيروت القضائيّة، أو الاتّصال على الرّقم 810170 -01؛ تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".