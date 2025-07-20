أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التّوجيه، أنّ "آليّات هندسيّة وعسكريّة مختلفة تابعة للعدو الإسرائيلي، اجتازت السّياج التّقني، وعزمت على تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش- بنت جبيل، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النّار".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "على أثر ذلك، عزّز الجيش انتشاره في المنطقة في مواجهة العدو، وحضرت دوريّة من قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان- اليونيفيل لتوثيق الخروقات، ما أجبر القوّات المعادية على العودة إلى الدّاخل المحتل"، مؤكّدةً أنّ "قيادة الجيش تتابع التطوّرات عند الحدود الجنوبيّة بالتنسيق مع اليونيفيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: عززنا انتشارنا في خراج بلدة رميش بمواجهة العدو الذي نفذ أعمال تجريف هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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