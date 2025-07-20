أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبـة العلاقات العامّة، أنّ "بلدية طرابلس ستقوم بأعمال صيانة الطّرقات (تعبيد البنى التحتية وصيانتها) في مدينة طرابلس – منطقة التلّ ومحيطها، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22-7-2025 من الساعة 8.00 صباحًا ولغاية الساعة 5.00 مساء".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتم إقفال الطرقات الآتية: مفرق السرايا العتيقة، محيط حلويات المبسوط، طريق المالية العقارية، جانب مخمر الموز – الزاهرية، وإشارة المير"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر السير وشرطة بلدية طرابلس وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في طرابلس بسبب أعمال صيانة يومَي الإثنين والثلثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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