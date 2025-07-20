قوى الأمن: تدابير سير في طرابلس بسبب أعمال صيانة يومَي الإثنين والثلثاء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبـة العلاقات العامّة، أنّ "بلدية ​طرابلس​ ستقوم بأعمال صيانة الطّرقات (تعبيد البنى التحتية وصيانتها) في مدينة طرابلس – منطقة التلّ ومحيطها، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22-7-2025 من الساعة 8.00 صباحًا ولغاية الساعة 5.00 مساء".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتم إقفال الطرقات الآتية: مفرق السرايا العتيقة، محيط حلويات المبسوط، طريق المالية العقارية، جانب مخمر الموز – الزاهرية، وإشارة المير"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر السير وشرطة بلدية طرابلس وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".