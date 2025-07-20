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مقتل خمسة أشخاص نتيجة حريق عبّارة في إندونيسيا

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مقتل خمسة أشخاص نتيجة حريق عبّارة في إندونيسيا

أسفر ​حريق​ ضخم اندلع على متن عبّارة عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد خفر السواحل الإندونيسيون، فيما أُنقذ أكثر من 200 آخرين إذ كان عدد كبير من الركاب قفزوا في البحر للنجاة بحياتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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