شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يشهد افتتاح ملتقى شباب المعرفة بمسرح جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للنسخة الرابعة من "ملتقى شباب المعرفة"، وذلك بمسرح جامعة القاهرة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة المنتدى من خلال مكتب شباب المعرفة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار "اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية"، وبمشاركة دولية وعربية واسعة.

يُعدّ المنتدى منصةً فعّالة للحوار ورسم السياسات الشبابية، ونموذجًا لكيفية بناء علاقة المؤسسات الحكومية بالشباب في عصر الرقمنة والتحول المعرفي، كما أن استضافة مصر للنسخة الرابعة من الملتقى يعكس التزام الدولة المصرية بالاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالإضافة إلى جانب سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس هاني تركي، مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الشركاء والخبراء.