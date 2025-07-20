قُتل شخصان على الأقل، جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب كوريا الجنوبية منذ أيام، وفقا لوزارة الداخلية، ما يرفع إجمالي عدد قتلى هذا الأسبوع إلى 17 شخصا.
ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى، في وقت لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من الأمطار الغزيرة.
وقد سقط حوالى 170 مليمترا من الأمطار في محافظة جابيونغ في مقاطعة جيونغ جي على بعد 70 كيلومترا شرق سيول، في وقت مبكر من صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر 17 قتيلا هذا الأسبوع جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.