17 قتيلا هذا الأسبوع جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

قُتل شخصان على الأقل، جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب ​كوريا الجنوبية​ منذ أيام، وفقا لوزارة الداخلية، ما يرفع إجمالي عدد قتلى هذا الأسبوع إلى 17 شخصا.

ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى، في وقت لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من الأمطار الغزيرة.

وقد سقط حوالى 170 مليمترا من الأمطار في محافظة جابيونغ في مقاطعة جيونغ جي على بعد 70 كيلومترا شرق سيول، في وقت مبكر من صباح اليوم.