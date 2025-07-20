الحاج حسن: المشروع الأميركي- الإسرائيلي يهدد المنطقة ولبنان بحاجة لموقف وطني موحّد

شدد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، على خطورة المشروع الأميركي- الإسرائيلي في المنطقة، معتبرًا أنه يستهدف السيطرة على الجغرافيا وال​سياسة​ والثقافة والاقتصاد والأمن في دولها، داعيًا إلى "التمسك بخيار المقاومة كسبيل لحماية لبنان وشعوبه" .

وخلال كلمة ألقاها باسم "حزب الله" في بلدة شعث، اعتبر انّه "واهم من يظن أن التسليم بالمشروع الأميركي-الإسرائيلي سيحقق له الأمان"، مضيفًا أن "المهرولين نحو التطبيع هم مطبّعون أصلًا، وما يجري في سوريا، وما يُحضّر للأردن ومصر رغم اتفاقيتي السلام، يكشف جوهر المشروع الصهيوني القائم على الهيمنة".

وأكد أن "العدو الإسرائيلي يطمح إلى إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، وأن التحركات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة تؤكد وجود أطماع في المياه الإقليمية اللبنانية ومواردها من النفط والغاز، فضلًا عن التهديد الأمني".

وأشار إلى أن "ما يحدث في سوريا من محاولات لتفكيك المكونات وإثارة الفتن يصبّ في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة"، محذرًا من ثلاثة أخطار تهدد المنطقة بأكملها: الإرهاب، والهيمنة الأميركية، ومحاولات إعادة رسم خرائط الدول".

وأكد أن "البيئة الحاضنة للمقاومة، رغم التضحيات، واعية ومدركة لحجم التهديدات وتتمسك بخيار المقاومة".

وختم الحاج حسن بالتشديد على أهمية اتخاذ موقف وطني موحد يعزز قوة لبنان بدل أن يضعفها، منتقدًا بعض القوى السياسية التي تساهم من خلال تصريحاتها في إضعاف الموقف اللبناني الرسمي والشعبي.