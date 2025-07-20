النشرة: الجيش الاسرائيلي ألقى مناشير في بلدة يارون

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الجيش الاسرائيلي ألقى صباح اليوم مناشير فوق بلدة يارون، فيها عبارات تستهدف "​حزب الله​" وتحذر السكان من التعامل معه".

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