قداس احتفالي بعيد مار الياس في مقامه الأثري بحارة صيدا

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احتفل القيم العام في أبرشية صيدا المارونية، الخوري مدلج تامر، بالذبيحة الإلهية لمناسبة عيد مار الياس، وذلك في مقام النبي إيليّا الأثري في حارة صيدا، بمشاركة عدد من الكهنة: الخوري جورج أبو جريش، الخوري شارل كساب، الخوري بيار جبور، والخوري فادي سميا.
وفي عظته، تطرق الخوري تامر إلى سيرة النبي إيليّا، الذي واجه الباطل والسلطة الجائرة المتمثلة بالملك آحاب وزوجته إيزابيل، اللذين عمّما عبادة البعل في زمنه. وأشار إلى أن إيليّا بقي أمينًا لصوت الله، وتحدى السلطة الفاسدة، مؤكّدًا أن الإله الحق يصغي ويستجيب، بخلاف الآلهة المزيّفة التي لا حياة فيها.
ورأى تامر أن "البعل لا يزال حاضرًا في أيامنا، بصورة عبادة الأشخاص النافذين أو الاغترار بمغريات هذا العالم، داعيًا المؤمنين إلى التمسك بالإيمان والحق كما فعل إيليّا في زمانه".
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