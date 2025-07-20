وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الموقف السائد في أوروبا بشأن مسألة توريد الأسلحة إلى نظام كييف، بأنه اتجاه خطير للغاية، مشيرا إلى أن "​روسيا​ تأخذ هذا التوجه بالاعتبار وتبني خططها بناء على هذا التوجه الغربي".

واعتبر أن "الاتجاه، بشكل عام، سيء للغاية وخطير للغاية. ونحن نلاحظ ذلك، ونأخذه في الاعتبار، وننطلق منه، ونضع خططنا المستقبلية".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن عددًا من الدول الغربية "تُجري جهودًا احترافية مكثفة لتصوير روسيا "كشيطان مُتجسد" داخل بلدها وخارجها".

وأضاف بيسكوف أن "هذا يشير إلى أن هوس العسكرة ومعاداة روسيا، ولله الحمد، لم يجد تفاهما مشتركا بعد".