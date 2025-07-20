تسنيم: مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا تبدأ غدا في بحر قزوين وتستمر 3 أيام

افادت وكالة "تسنيم"، عن "​مناورات بحرية​ مشتركة بين إيران وروسيا تبدأ غدا في بحر قزوين وتستمر 3 أيام". واشارت الى ان المناورات ستجرى تحت شعار: "معا من أجل بحر قزوين آمن وسالم" بمشاركة قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية، والبحرية الروسية بحضور مراقبين من دول قزوين. وتهدف المناورات إلى تعزيز السلامة والأمن البحري ومستوى التنسيق والتعاون البحري بين القوات البحرية لدول حوض بحر قزوين.

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