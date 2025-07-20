المرصد السوري: أكثر من ألف قتيل جراء أعمال العنف في جنوب سوريا

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن "عدد القتلى جراء أعمال العنف التي استمرت أسبوعا في جنوب سوريا تجاوز ألف قتيل".
وأحصى المرصد مقتل 336 مقاتلا درزيا و298 مدنيا من الدروز، بينهم 194 "أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية". في المقابل، قتل 342 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر البدوية، ثلاثة منهم مدنيون "أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز".
كما أفاد المرصد بأن الغارات التي شنتها اسرائيل خلال التصعيد، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.
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